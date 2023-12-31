Elektrik panosuna çarpan otomobil yan yattı

ISPARTA - Isparta'nın yalvaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, elektrik panosuna çarparak yan yattı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Müderris mahallesi Turgut Özal bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni sanayi istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan O.B hakimiyetinde olan 32 YN 301 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik panosuna çarptı. çarpışmanın etkisi ile otomobil yan yanına yatarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yan yatan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.