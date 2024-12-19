Elektrikli Araç Devrildi

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Elektrikli aracın devrildiği anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli aracın devrilme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Müzeyyen Yüksel idaresindeki elektrikli araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yüksel yaralanırken, ilk müdahale kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan sağlık ekiplerince yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.