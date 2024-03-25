Elektrikli battaniye daireyi kül etti, 2 çocuk annesi yangında yaralandı
3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın daireyi küle çevirdi
Yangına müdahale etmek isteyen anne yaralandı
BURSA - Bursa'da 3 katlı bir binanın 2.katında çıkan yangın daireyi küle çevirdi. Alevlere müdahale etmek isteyen 2 çocuk annesi yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edildi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Reklam Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. 2 çocuğunu apartmandan çıkardıktan sonra alevlere müdahale etmek isteyen Meral Akyüz yaralanınca komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürürken daire adeta küle döndü. Yaralanan anne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elektrikli battaniye yangınında 2 çocuk annesi yaralandı - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?