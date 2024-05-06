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Elindeki kurusıkı tabanca ateş aldı, yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 4088 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre elindeki kurusıkı tabanca ateş alan T.T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

T.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.