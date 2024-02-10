Elindeki tüfeği ateş alan şahıs kazara kendini vurdu - Son Dakika
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Elindeki tüfeği ateş alan şahıs kazara kendini vurdu

Çorum'da bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Olay Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak'ta meydana geldi. A.B., sokak üzerindeki ikametinde elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı. Yaralı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi ve tedavisinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 21:57
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Elindeki tüfeği ateş alan şahıs kazara kendini vurdu

ÇORUM - Çorum'da bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Olay Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B., sokak üzerindeki ikametinde elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaraladı. Yakınları tarafından Göğüs Hastalıkları Hastanesi getirilen A.B. buradaki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Elindeki tüfeği ateş alan şahıs kazara kendini vurdu
Kaynak: İHA

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