Elmacı Dede, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına elma götürdü

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Denizli'den sınır hattındaki Mehmetçik için kilometrelerce yol giden 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere elma getirdi.

Sınır hattındaki Mehmetçiklere moral vermek ve destek olmak için Türk Bayraklarıyla donattığı aracıyla Denizli'den yola çıkıp askerlere elma götüren "Elmacı Dede" lakaplı Muhammed Yılmaz bu kez de Kozan ilçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve beraberindeki askerlere moral veren Muhammed Yılmaz, "Denizli'den buraya söz verdim. Elmalar cepheyi gezdi geldi bereketi var. İlçe Jandarma komutanlığına söz verdim ve Hakkari Şırnak, İran hududunu gezdim ve buraya ayırdığım elmaları komutanımıza teslim ettim. Kızılelma vatan bayrak sevdası ile bu yola çıktık ve şahadet şerbeti içene kadar durmayacağız" diye konuştu. Yılmaz, daha sonra getirdiği elmaları askere teslim etti. - ADANA