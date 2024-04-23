Elmadağ'da tırın sürüklediği otomobildeki aile kurtuldu - Son Dakika
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Elmadağ'da tırın sürüklediği otomobildeki aile kurtuldu

Elmadağ\'da tırın sürüklediği otomobildeki aile kurtuldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, tırın 50 metre boyunca sürüklediği otomobilde bulunan 5 kişilik aile, yara almadan kurtuldu. Tır şoförü hakkında tutanak tutuldu.

23.04.2024 14:03
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Elmadağ'da tırın 50 metre boyunca sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 EV 888 plakalı tır, aynı güzergahta ilerlediği 65 ABY 23 plakalı otomobili kör nokta nedeniyle önüne alarak 50 metre boyunca sürükledi. Korku dolu saniyeler yaşayan otomobilin içerisindeki 5 kişilik aile, sürüklenmenin ardından araçtan kendilerini dışarı attı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Tır şoförü hakkında olaya ilişkin tutanak tutuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elmadağ'da tırın sürüklediği otomobildeki aile kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmadağ'da tırın sürüklediği otomobildeki aile kurtuldu - Son Dakika
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