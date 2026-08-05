Elmadağ'da Transmikser Yangını

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yanan transmikser kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere olay saat 13.00 sıralarında Ankara-Samsun yolu Kırıkkale istikametinde Kayadibi mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hareket halindeki transmikserde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Transmikserin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken yanan araç kullanılamaz hale geldi.