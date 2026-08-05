Elmadağ'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Elmadağ'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 20.30 sıralarında Ankara-Samsun yolu Ankara istikametinde Lalabel mevkiinde meydana geldi. Yol çalışmasının olduğu bölgede 35 VY 5161, 60 BA 606 ve plakası bilinmeyen bir aracın daha karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elmadağ, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elmadağ'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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