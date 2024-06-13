Emekli Ahmet Balaban'ın maaşına trafik cezaları sebebiyle elektronik haciz konuldu - Son Dakika
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Emekli Ahmet Balaban'ın maaşına trafik cezaları sebebiyle elektronik haciz konuldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Balaban'ın maaşına, hiç gitmediği Tokat'tan gelen trafik cezaları nedeniyle elektronik haciz konuldu. Balaban, kendi plakasının başka araçlara takıldığını öğrenerek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şikayetlerine rağmen mağduriyeti devam eden Balaban, durumu dolandırıcılık olarak ihbar etti ancak takipsizlik kararı verildi. Balaban, maaşının yanı sıra kendi güvenliği konusunda da endişelerini dile getirdi.

13.06.2024 11:26
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde emekli Ahmet Balaban'ın maaşına, hayatında hiç gitmediği Tokat'tan gelen trafik cezaları sebebiyle elektronik haciz konuldu. Kendi plakasının başka araçlara takıldığını öğrenen Balaban, "Aracım 1998'in nisan ayından bu yana benimle. Bu plakayla terör suçu da işleyebilirler. Öyle bir durumda yine ben suçlanacağım" dedi.

Emekli inşaat mühendisi Ahmet Balaban, geçtiğimiz sene maaşının bir kısmına bloke konulduğunu fark etti. Bu durumun sebebini araştıran Ahmet Balaban, plakasına gelen ve ödenmeyen bin 200 TL trafik cezası sonrası maaşına elektronik haciz konulduğunu, kendi plakasının da başka araçlara takıldığını öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Balaban şikayetçi oldu ancak bir netice elde edemedi. 1998'den bu yana aynı otomobili kullanan Ahmet Balaban'ın mağduriyeti devam ederken, şikayetleri de sonuçsuz kaldı.

" Avrasya Tüneli'ne nereden girildiğini dahi bilmiyorum"

Yaşananları anlatan Ahmet Balaban, "Bana 'Avrasya Tüneli'nden geçtiniz' dediler, ceza geldi. Avrasya Tüneli'nin nerede olduğunu biliyorum ama nereden geçildiğini, nereden girildiğini dahi bilmiyorum. Avrasya Tüneli yetkililerine ulaştım. 'Hangi marka araçla geçiş oldu' diye sordum. Bana başka bir araç markası söylediler. Ben de 'Benim arabam Mercedes. Tünelden geçen araç bana ait değil' dedim. Ruhsatın fotokopisini çekip, onlara göndermemi istediler. Ben fotokopiyi çekip, kendilerine gönderdim. Bu şekilde teyit de ettik. Ben karakola gidip, şikayetçi oldum" dedi.

"Trafik cezasını öderim daha kolay olur"

Kendi plakasının da başka araçlara takıldığını öğrendikten sonra suç duyurusunda bulunduğu ancak takipsizlik kararı verildiğini ifade eden Ahmet Balaban, "Ben dolandırıcılığı ihbar ettim. Bana 'Sulh Ceza Mahkemesine dava aç' denildi. Mahkeme açmak için avukat tutmam lazım, avukata vekalet vermem lazım, Notere gitmem lazım. Dava açınca da dava ücretini ödemem lazım. O zaman trafik cezasını öderim daha kolay olur" diye konuştu.

"Maaşıma elektronik haciz konulmuş"

Avrasya Tüneli geçiş ücreti cezasının ardından bu kez de Tokat Erbaa'dan trafik cezası geldiğini anlatan Balaban, "Peşine Tokat Erbaa'dan ceza geldi. Oradan gelen cezalara da baktım. Başka bir araç olduğunu gördüm. Tutanakta başka bir araç markası yazılmış ama ceza benim aracımın plakasına, bana gönderiliyor. Tabii ona da bir şey yapamadık. Bir senedir kendi maaşımı doğru düzgün çekemiyorum. Hesabımda param var ama sürekli çekmek istediğim miktar için 'Bakiyeniz yetersizdir' oluyordu. Bir arkadaş aracılığıyla öğrendim ki maaşıma elektronik haciz konulmuş" şeklinde konuştu.

"Bu plakayla terör suçu da işleyebilirler"

Ahmet Balaban şikayetçi olduğunu kaydederek, "Cezayı yazan polis arkadaş o aracın markasını da görüyor, fotoğrafını da görüyor. Ona rağmen bana bu cezayı gönderiyorlar. Şikayetçi olduktan 4 ay sonra bana 'kovuşturmaya yer yoktur' denildi. Aracım 1998'in nisan ayından bu yana benimle. Bu plakayla terör suçu da işleyebilirler. Öyle bir durumda yine ben suçlanacağım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emekli Ahmet Balaban'ın maaşına trafik cezaları sebebiyle elektronik haciz konuldu - Son Dakika

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