Emekli Amiral Türker Ertürk Gözaltına Alındı
Emekli Amiral Türker Ertürk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul'da gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde sarfettiği sözleri ve ifadeleri nedeniyle hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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