Emekli Astsubay Nuri Apalak, Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

KOAH ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 84 yaşındaki Emekli Havacı Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Apalak, memleketi Isparta Yalvaç'ta askeri törenle defnedildi.

İzmir'de yaşayan Emekli Havacı Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Apalak (84), kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden Apalak, evinde yaşamını yitirdi. 1983 yılında emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamını sürdüren Apalak'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine getirildi.

Askeri törenle gözyaşları eşliğinde uğurlandı

Merkez Devlethan Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Eğirdir Dağ Komando Okulu tarafından askeri törenle uğurlandı. Cenazeye Eğirdir Dağ Komando Okulu personeli, Yalvaç Askerlik Şubesi, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Nuri Apalak, Yalvaç Görgü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası Eğirdir Dağ Komando Okulu yetkilileri, Nuri Apalak'ın eşi Mukaddes Apalak'a Türk bayrağını öperek teslim etti. - ISPARTA