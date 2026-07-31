Emekli itfaiyeci, yılların tecrübesiyle evini alevlere teslim etmedi - Son Dakika
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Emekli itfaiyeci, yılların tecrübesiyle evini alevlere teslim etmedi

Emekli itfaiyeci, yılların tecrübesiyle evini alevlere teslim etmedi
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Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde kontrol altına alınan orman yangınında, emekli itfaiye eri Kadir Altun, alevlere kendi imkânlarıyla müdahale ederek evini yanmaktan kurtardı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde kontrol altına alınan orman yangınında, emekli itfaiye eri Kadir Altun, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederek evini yanmaktan kurtardı.

Yazır Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve yoğun müdahalenin ardından dün kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü, 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından bölgede oluşan tahribat dikkat çekerken, emekli itfaiye eri Kadir Altun'un, evine yaklaşan alevlere hortumla müdahale ettiği ve su tankeri desteğiyle evini kurtardığı öğrenildi.

"Yangın bir buçuk dakikada evimin yanına ulaştı"

Yaşadıklarını anlatan emekli itfaiye eri Kadir Altun, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Yangın evimin aşağısından başladı. Bir, bir buçuk dakikada evimin yanına ulaştı. Havuzdan hortumlarla su aldım. Elimdeki hortumla alev başlayan yerlere koştum ve su tutarak alevleri söndürdüm" dedi.

Komşularının evlerinin tamamen yandığını ifade eden Altun, "Boğazdan öyle bir rüzgar esiyordu ki elli metre yükselen alevleri gördüm. Alevler evimin arkasındaki odunluktaydı, bir türlü söndüremedim. O sırada Kemer Belediyesine ait Park ve Bahçeler Müdürlüğünün su tankeri vardı. Onu çağırdım ve birlikte söndürdük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kadir Altun, 3. Sayfa, İtfaiye, Kumluca, Antalya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli itfaiyeci, yılların tecrübesiyle evini alevlere teslim etmedi - Son Dakika

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