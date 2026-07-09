Emekli Öğretmene 2 Milyon TL Dolandıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Emekli Öğretmene 2 Milyon TL Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Emekli Öğretmene 2 Milyon TL Dolandıran Şüpheli Yakalandı
09.07.2026 10:19
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Manavgat'ta emekli öğretmeni dolandıran Yasin K., özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak emekli bir öğretmeni 2 milyon lira dolandıran şüpheli, oluşturulan özel ekip tarafından 2 bin dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

Manavgat'ta yaşayan emekli öğretmen E.İ.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, 'Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyorlar. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple bankadaki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen sivil polise verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Verdiğiniz paralar sizin teminatınız olacak' diyerek altın ve döviz olmak üzere 2 milyon liranın üzerinde dolandırdı. Bankadaki kiralık kasasından aldığı altın ve dövizi Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nda sivil polis olarak bildiği kişiye teslim eden E.İ., dolandırıldığını 2 gün sonra anladı. Emekli öğretmen E.İ.'nin şikayeti üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekipler, Gençlik Parkı'ndan başlayarak sokak sokak 50 ayrı güvenlik kamerasındaki 2 bin dakikanın üzerinde görüntüyü inceledi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden ve Yüz Tanıma Sistemi'nden (YTS) emekli öğretmeni 2 milyon TL'den fazla dolandıran şüphelinin Yasin K. olduğunu belirledi.

Özel ekip İstanbul'da yakaladı

Şüphelinin özellikle kamera bulunmayan bölgeleri seçtiğini tespit eden polis, Sorgun Çamlığı içerisinde kıyafetlerini değiştirerek Herdford Caddesi'nde bir kafede oturduktan sonra aynı gün çevreyolu köprüsü yakınında korsan taksiye binerek İstanbul'a gittiğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyonla korsan taksi şoförü E.C.'yi Antalya'da, şüpheli Yasin K.'yı da İstanbul'da yakaladı. Korsan taksici E.C. hakkında idari işlem uygulanırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uçakla İstanbul'dan Manavgat'a getirilen Yasin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, İstanbul, Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Öğretmene 2 Milyon TL Dolandıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Öğretmene 2 Milyon TL Dolandıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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