Emekli Olduktan İki Gün Sonra Kalp Krizi

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Kastamonu'da emekli olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Özel İdaresi'nde 14 Ocak'ta 105 diğer çalışan ile birlikte emekli olan Adem Kuşçu, emekliliğinin ikinci gününde kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Kuşçu, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Kuşçu'nun cenazesinin Taşköprü ilçesi Germeç Merkezi Camii'nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kızılcaören köyü Malak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU