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Alacak verecek meselesinde yumruklu, sopalı, silahlı kavga kamerada

Akrabalar arasındaki kavga emekli polisin havaya ateş etmesiyle son buldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iddialara göre alacak verecek meselesinden iki akraba grubu arasında sokak ortasında çıkan sopalı ve silahlı kavga, emekli bir polisin havaya ateş etmesiyle son buldu. Tarafların birbirine acımasızca saldırdığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 akraba grubu tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki grup sokak ortasında sopalarla birbirine saldırdı. Grupların birbirine sopalarla ve yumruklarla saldırdığı kavgada, 1 şahsın elindeki tabanca dikkat çekti.

Birbirine sopalarla ve yumruklarla saldıran 2 grubun kavgası, olaya dışarıdan dahil olan ve emekli polis memuru olduğu iddia edilen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Emekli polis memuru olduğu iddia edilen kişi, kavga eden şahsın elindeki tabancayı aldı.

Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.