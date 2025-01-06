Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu'

Geniş Video İzle

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğarken; ünlü şarkıcı Emel Sayın, Almanya'da turnede Tayfur ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

06.01.2025 22:13  Güncelleme: 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenirken; törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı.

EMEL SAYIN FERDİ TAYFUR İLE ANISINI ANLATTI

Tayfur ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Öte yandan pek çok sanatçı dostu Tayfur'a ilişkin anılarını ve duygularını anlatmaya devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Emel Sayın, Tayfur ile yaşadığı bir anıyı anlattı. "Almanya turnesine gitmiştik" diyen Sayın, " Türkan Şoray, ben, Şener Şen, Ferdi Tayfur. Biz, hep beraber güler, şakalaşır sohbet ederdik. Ferdi bize katılmaya çekinir uzakta dururdu. Sonra, sohbetlerimize kendisini davet edip, katılmasını sağladık. Nasıl güzel ve beyefendi bir insan olduğunu gördük.Almanya'daki Türkler, Ferdi Tayfur'a çok büyük hayranlık besliyordu" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: \'Çekinir, uzakta dururdu\'

Ferdi Tayfur, Kültür Sanat, Emel Sayın, Almanya, Ünlüler, 3-sayfa, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi de edeblidir. kimseyi kırmaz herkese verir. celikk de pzvnkligini yapar 111 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sende Pazarlam Yaparsın O.evld Gavatsaray 6 8 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    halkımızın kültür ve edep seviyesi burda ve bütün yorumlarda kendini gösteriyor. 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Bu ülkede neden insanlar ölünce daha çok kıymetli oluyor .. ? 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
22:40 Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda’yı şaşkına çeviren talep Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep
22:32 ABD’nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 23:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Emel Sayın, Ferdi Tayfur anısını anlattı: 'Çekinir, uzakta dururdu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.