Emet- Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında bir otomobilin atv motora çapması sonucu meydana gelen kazada atv sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö. A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı araç İğdeköy yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki Atv motora çarptı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü Recep Ölmez ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Emet-Hisarcık karayolunda atv motora çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Burdur'da bir otomobil, boş araziye bırakıldıktan sonra çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemeyerek otomobilin tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleşen silahlı kavgada 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, emniyette ifade verdi. Olayın ardından Yüksel, saldırının kendilerini durduramayacağını ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Soruşturma ise devam ediyor.
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, Yüksel ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Yüksel, saldırıya rağmen yükselişlerinin durmayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 20'si çocuk 47 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, evinde alkol aldığı bir kişi tarafından başından darbeler alarak ölü olarak bulundu. Şüpheli kişi ise polis tarafından aranıyor. Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?