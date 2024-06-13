Emet ilçesinde araç refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

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Emet ilçesinde bir aracın refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki araç ilçe otogarı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü D.K ile araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA