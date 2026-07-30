Emet’te ahır ve samanlık yangını: 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 400 balya saman yandı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan ahır ve samanlık yangınında 2 büyükbaş hayvan telef olurken, 400 balya saman yandı.

Edinilen bilgilere göre, Ş.G.'ye ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi İtfaiyesi'nden 3 araç, Hisarcık Belediyesi İtfaiyesi'nden 1 araç ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında ayrıca yaklaşık 400 balya saman yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.