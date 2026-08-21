Emet\'te AK Parti binasına saldırı: Zanlı ev hapsine alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına saldırarak maddi hasara yol açtığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen saldırıda binanın camları kırılırken, kapılar, masa ve sandalyeler de zarar gördü. Olayın ardından çalışma başlatan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere yaptıkları incelemeler sonucunda şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, ekipler tarafından adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emet Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.A., mahkemece ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının yargı sürecinin tutuksuz olarak devam edeceği öğrenildi.