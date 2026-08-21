Emet'te AK Parti binasına saldırı: Zanlı ev hapsine alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emet'te AK Parti binasına saldırı: Zanlı ev hapsine alındı

Emet\'te AK Parti binasına saldırı: Zanlı ev hapsine alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Emet'te AK Parti binasına zarar veren zanlı A.A., mahkemece ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına saldırarak maddi hasara yol açtığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen saldırıda binanın camları kırılırken, kapılar, masa ve sandalyeler de zarar gördü. Olayın ardından çalışma başlatan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere yaptıkları incelemeler sonucunda şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, ekipler tarafından adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emet Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.A., mahkemece ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının yargı sürecinin tutuksuz olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, AK Parti, Kütahya, Emet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emet'te AK Parti binasına saldırı: Zanlı ev hapsine alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
11:05
Ronaldinho’nun verdiği kararı duyanlar “Yeter artık“ diyor
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:20:36. #7.13#
SON DAKİKA: Emet'te AK Parti binasına saldırı: Zanlı ev hapsine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.