Emet'te işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi - Son Dakika
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Emet'te işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Thermal Resort adlı otel, işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle belediye zabıta ekiplerince boşaltılarak mühürlendi. Otelin mülkiyeti Emet Belediyesine ait olup, ihaleyi alan firma işletmeyi bir alt yüklenici şirkete devretmişti. İşletme ruhsatı alınmaması nedeniyle otel, Turizm Bakanlığı ve mahkeme kararıyla mühürlendi.

11.09.2024 22:09
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Emet'te bir otel, işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Thermal Resort adlı otel, işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle belediye zabıta ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.

Mülkiyeti Emet Belediyesine ait olan termal tesisler yapılan ihale ile yüklenici firmaya kiralanmıştı. İhaleyi alan firma daha sonra işletmeyi bir alt yüklenici şirkete devretmişti.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, göreve geldikten sonra kira borçları olan ve sözleşmeye göre yapılması gereken başta hamamlar olmak üzere taahhütler için tespit davası açtı. Bu arada ihaleyi alan firmanın Turizm Bakanlığından işletme ruhsatı almadığı için kapatılması gündeme geldi. Yüklenici firma karar için yürütmeyi durdurma kararı alırken, mahkeme yürütme durdurmanın iptaline karar verdi. Turizm Bakanlığı ve mahkeme kararı ile termal otel Emet Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

"Müşteriler otelden çıkmak istemedi"

Karar üzerine emniyet ve belediye zabıta ekipleri otele gitti. Otel yöneticilerine kararı gösterip mühürleneceği bilgisini vererek otelin boşaltılmasını istediler. Bazı müşteriler otelden çıkmak istemezken, işletmeciler ve kolluk kuvvetleriyle tartıştılar.

Mahkeme ve bakanlık kararını uygulamak zorunda oldukları söyleyen yetkililer, odaları da tek tek dolaşarak vatandaşlardan oteli boşaltmalarını istediler.

Bu arada oteli işleten firma, işçilerin cep telefonlarına, "Paniğe gerek yok, 10 gün tatile giriyoruz" şeklinde SMS attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emet'te işletme ruhsatı olmayan otel mühürlendi - Son Dakika

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