Emet’te saman yüklü kamyonet alev aldı - Son Dakika
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Emet’te saman yüklü kamyonet alev aldı

Emet’te saman yüklü kamyonet alev aldı
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Kütahya’nın Emet ilçesinde saman balyaları yüklü bir kamyonette çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki otluk ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde saman balyaları yüklü bir kamyonette çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki otluk ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Emet ile Yarış köyü arasında seyir halinde bulunan saman yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın kasasında bulunan saman balyalarını tamamen sararken, yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden sürücü, alevlerin çevredeki otluk ve ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 2 arasöz sevk edilirken, Emet Orman İşletme Müdürlüğü 1 arasözle, Çavdarhisar Belediyesi ise 1 kepçe ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, yangının kuru otlar ve ormanlık alana sıçramaması için koordineli şekilde müdahalede bulundu. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, muhtemel büyük bir orman yangınının da önüne geçildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, saman balyalarının yeniden tutuşmaması için uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kasadaki yanan samanlar tek tek söndürülürken araç üzerinde de detaylı inceleme ve soğutma yapıldı.

Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Emet, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emet’te saman yüklü kamyonet alev aldı - Son Dakika

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