Eminönü Mısır Çarşısı'nda çatı yangını - Son Dakika
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Eminönü Mısır Çarşısı'nda çatı yangını

Eminönü Mısır Çarşısı\'nda çatı yangını

Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

15.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:54
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Eminönü Mısır Çarşısı'nda yanan çatı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çatıda yaptığı çalışmalar dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında saat 10.00 sıralarında ilk bilgilere göre, bacadan kaynaklı olduğu düşünülen nedenle yangın çıktı. Restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının çıkmasıyla birlikte dükkandaki müşteriler ve çalışanlar dışarı çıktı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni incelemeden sonra belli olacak. Öte yandan yangının söndürülmesinin ardından restoranda ve çarşının bir bölümünde temizlik çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları havadan görüntülendi.

"Yaralı yok, yapıda da çok önemli bir hasar yok"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına konuşan Turan, "Bacadan kaynaklı bir yangın çıkmış. İtfaiyeci arkadaşlarımız sağ olsunlar olaya müdahale etti. Şuanda söndürüldü. Soğutma işlemleri yapıldı. Çatı arasında yangın olduğu için bir duman var. Dumanın da tahliyesi bekleniyor. Herhangi bir yaralı yok. Yapıda da çok önemli bir hasar yok. Bacadan dolayı bir yangın çıkmış. Arkadaşlar onu tespit edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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