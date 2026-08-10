Emirdağ’da anız ve ağaçlık alanda yangın

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü kırsalında anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangına Emirdağ Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çifteler Müdahale Grubu da 1 itfaiye arazözü ve 2 itfaiyeci ile destek verdi. Yangın ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürülmesinin ardından bölgede yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışması yapıldı.