Emirdağ’da anız ve ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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Emirdağ’da anız ve ağaçlık alanda yangın

Emirdağ’da anız ve ağaçlık alanda yangın
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü kırsalında anız ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Emirdağ Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çifteler Müdahale Grubu da destek verdi. Yangın, zamanında müdahaleyle söndürüldü, bölgede yaklaşık 2 saat soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü kırsalında anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangına Emirdağ Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çifteler Müdahale Grubu da 1 itfaiye arazözü ve 2 itfaiyeci ile destek verdi. Yangın ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürülmesinin ardından bölgede yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Çifteler, 3. Sayfa, İtfaiye, Emirdağ, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emirdağ’da anız ve ağaçlık alanda yangın - Son Dakika

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