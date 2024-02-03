Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada yapıldı. Yapılan incelemelerde M.O., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bolvadin Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Son Dakika › 3.Sayfa › Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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