 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Emirdağ\'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.O. isimli şahıs, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak Bolvadin Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

03.02.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada yapıldı. Yapılan incelemelerde M.O., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bolvadin Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Emirdağ, Yakalama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:05:52. #1.12#
SON DAKİKA: Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement