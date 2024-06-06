Emirdağ'da Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Semineri Verildi - Son Dakika
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Emirdağ'da Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Semineri Verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından Eşrefli ve Toklucak köylerinde tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda seminer düzenlendi. Seminerde, traktör ve pat-pat kazalarının önlenmesi/azaltılması, tarım araçlarının kullanımında gereken önlemler ve kurallar anlatıldı.

06.06.2024 13:24
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'tarım araçlarının güvenli kullanımı' semineri verildi.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı 6. Jandarma Trafik Timi personelleri tarafından Eşrefli ve Toklucak köylerinde tarım araçlarının güvenli kullanımı, traktör ve pat-pat kazalarının önlenmesi/azaltılmasına yönelik seminer verildi. Yaz aylarında tarım araçlarının karıştığı kaza ve olayların önüne geçmek amaçlı 25 traktör sürücüsüne verilen seminerde, tarım araçlarının kullanımı 2001 model ve sonrası traktörlerde rops demiri ve kabin zorunluluğu, sarı döner tepe lambası ve reflektörlerin olması gerektiği, patpatın trafik aracı olmadığı karayoluna çıkılmaması gerektiği tarım aleti olduğu ve amacına göre kullanılmasının önemi konular jandarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emirdağ'da Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Semineri Verildi - Son Dakika

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