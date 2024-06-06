Emirdağ'da Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Semineri Verildi

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'tarım araçlarının güvenli kullanımı' semineri verildi.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı 6. Jandarma Trafik Timi personelleri tarafından Eşrefli ve Toklucak köylerinde tarım araçlarının güvenli kullanımı, traktör ve pat-pat kazalarının önlenmesi/azaltılmasına yönelik seminer verildi. Yaz aylarında tarım araçlarının karıştığı kaza ve olayların önüne geçmek amaçlı 25 traktör sürücüsüne verilen seminerde, tarım araçlarının kullanımı 2001 model ve sonrası traktörlerde rops demiri ve kabin zorunluluğu, sarı döner tepe lambası ve reflektörlerin olması gerektiği, patpatın trafik aracı olmadığı karayoluna çıkılmaması gerektiği tarım aleti olduğu ve amacına göre kullanılmasının önemi konular jandarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR