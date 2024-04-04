Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Başkanlığında Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Başkanlığında Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Başkanlığında Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı. Toplantıda, vatandaşların Eskişehir'de Bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi amaçlandı.

04.04.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında düzenlenen, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve polis ekiplerinin katılımıyla düzenlen toplantıda Ramazan Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, video konferans yoluyla Ramazan Bayramı tatili trafik tedbirleri içere toplantı düzenledi. Toplantıya Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Toplantıda vatandaşların Eskişehir'de Ramazan Bayramı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesine yönelik trafik tedbirleri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Başkanlığında Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Başkanlığında Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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