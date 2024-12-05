Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

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Devrilen kamyonetten emniyet kemeri kurtardı, burnu bile kanamadı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iskele demiri yüklü kamyonet yola devrilirken, emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Aksaray - Gülağaç ilçesi yolu kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kireçlik mevkiinden Aksaray istikametine seyreden A.A. idaresindeki 68 ABT 716 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazanın ardından emniyet kemeri takılı olan sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlatırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayeneden geçirildi. Emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyen kamyonet sürücüsü A.A., "Kemer takılıydı zaten, hiçbir yere vurmadım" dedi. Tek şeridi bir süre trafiğe kapalı yolda polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yola devrilen demir iskeleler bir başka kamyonete yüklendi.