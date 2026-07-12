Emniyet Müdürü Çağlar Denetimleri İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emniyet Müdürü Çağlar Denetimleri İnceledi

Emniyet Müdürü Çağlar Denetimleri İnceledi
12.07.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, huzur için uygulamaları yerinde denetleyip polislerle görüştü.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, denetimleri yerinde inceledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen uygulama ve denetimleri yerinde inceledi. Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek görev başındaki polis ekipleriyle bir araya geldi. Yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alan Çağlar, denetimlerin işleyişini yerinde takip etti.

Görevli personelle de sohbet eden İl Emniyet Müdürü Çağlar, özveriyle görev yapan polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Çağlar Denetimleri İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

16:09
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu’nun tercihi Galatasaray
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu'nun tercihi Galatasaray
15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 16:20:24. #7.12#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürü Çağlar Denetimleri İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.