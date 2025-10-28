Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
İddiaya göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darbetti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
