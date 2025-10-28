Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

28.10.2025 15:45
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşini darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

TARTIŞMA SIRASINDA EŞİNİ DARBETTİ

İddiaya göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darbetti.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜ MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • osman k:
    Eğer bu adalet değilse nedir mevkii ve ünvanı ne olursa olsun adalet işte böyle bir şey sanırım unutmuştuk 118 21 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bunlar yeni nesil ak müdürler normal.. 13 33 Yanıtla
    78908900:
    Dedi bamya beyin li Murat 12 6
    Gakko 23:
    onenin. müdürü benim 1 2
    xsz8bzpdwh:
    Sizler ise yüzü kara piyonlardan iyidir 0 0
  • islam Bulut null:
    ulan şu yigitliginizi birde Erdoğan ve saz arkadaşları içinde gösterseniz polis kardeşler 10 17 Yanıtla
    78908900:
    Hangi sebep ile ?A.Menderes'e yaptığınız gibi mi ? gezi kafalı . 11 4
    Gakko 23:
    onene. saygı ile giydirsinler 1 1
  • adem ozel:
    Hakim ve savcı beylere şükranlarımı iletırim 15 3 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel:
    Ah müdürüm eşinle tartışırken haklı çıkamayacağını en iyi sen bilirsin ölü taklidi yapsaydınya üstelik Emniyet müdürü evinde tartışamaz kavga edemez diye bir kuralmı var eşi mutlaka ters bişey dedi müdürde kaldıramadı darp etmiş onaylamıyorum başka bir türlü yolunu bulabilirdi diyeceğim de yol da yokki 9 2 Yanıtla
    Apple User:
    kadın ne yaptı acaba 5 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:39
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
