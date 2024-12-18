Emniyet Müdürü Yıldız'dan Asayiş Denetimi - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Yıldız'dan Asayiş Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de genel güvenlik denetimlerine katıldı.

18.12.2024 22:03
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de asayiş uygulamasını yerinde denetledi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de yapılan genel güvenlik ve asayiş denetimlerine katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik aranırken Yıldız, ilçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize, Göçmen, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taramasıyapıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla öncelikli olarak Esenyurt'ta başladığımız Sultangazi, Bağcılar, Beyoğlu bugün de Küçükçekmece ilçemizde uygulama noktasında 412 ekibimiz 850 personelimizle 40 ayrı farklı uygulama noktasında İstanbul halkımıza huzur ve güveni için arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Tabi bu uygulamalarımız huzuru kalıcı hale getirmek için. Sokak çeteleri ile zehir tacirleri ile şehir eşkiyaları ile mücadelemizi bütün İstanbul'un ilçelerinde devam ettireceğiz. İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Müdürü Yıldız'dan Asayiş Denetimi - Son Dakika

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