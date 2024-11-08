Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Atatürk Haftası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Demirtaş Anıtkabir'i ziyaret etti, çelenk bıraktı.

08.11.2024 13:35
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Emniyet Teşkilatı, Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye gelen Demirtaş ile üst düzey emniyet yetkilileri, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Demirtaş ve beraberindekiler, ardından günün hatırasına anı fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Ebediyete irtihalinizin 86. yıl dönümünde, tüm teşkilatımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimizin ve bağımsızlık ideallerinizin bekçileri olarak, her geçen gün derinleşen minnet ve gururla yolunuzda yürüyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için aynı inanç ve adanmışlıkla çalışmaktayız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetin korunması için, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalarak, toplumsal barış ve huzur yolunda sorumluluğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Şanlı bayrağımızı, mukaddes değerlerimizi ve mirasınızı her türlü tehdit karşısında koruma azmiyle sürdürdüğümüz görevimiz, bu ülkenin en kutsal emanetidir. Biliniz ki Türk Polis Teşkilatı, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık yarınlara taşıma hedefinden asla taviz vermeyecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da asil milletimizin huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma sadakatimizi her daim sürdüreceğiz. Tarih boyunca gösterdiğimiz cesaret ve iradeyle; milletimize, devletimize ve mukaddes değerlerimize yönelik her türlü tehdit karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğimizden şüpheniz olmasın. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, asil milletimizin yanında ve emrindeyiz. Ruhunuz şad olsun.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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