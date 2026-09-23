Emniyet verilerine göre Elazığ'da ağustos ayında 377 kazada 298 kişi yaralandı - Son Dakika
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Emniyet verilerine göre Elazığ'da ağustos ayında 377 kazada 298 kişi yaralandı

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Emniyet verilerine göre Elazığ\'da ağustos ayında 377 kazada 298 kişi yaralandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'ın ağustos ayı trafik kaza bilançosunu açıkladı. Kentte 377 kazada 298 kişi yaralanırken, kazaların 205'i maddi hasarlı, 172'si yaralanmalı oldu.

Elazığ'da ağustos ayının trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen 377 kazada 298 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ağustos ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 377 kazada 298 kişi yaralandı. Kazaların 172'si yaralanmalı olurken, 205'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Emniyet verilerine göre Elazığ'da ağustos ayında 377 kazada 298 kişi yaralandı - Son Dakika
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