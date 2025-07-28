Emniyetten Yunusemre ilçesinde \'Huzur\' uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yunusemre ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 25-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde yürütülen uygulamaya, Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği yaya devriye ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri katıldı.

Üç günde 513 kişi sorgulandı

Güzelyurt Mahallesi İsmail/Nimet Koşar Yunusemre Aile Sağlığı Merkezi çevresi, 5770 ve 5791 sokaklar ile Karaçay Dinlenme Alanı ve çevresinde sabit ve seyir halinde yapılan kontrollerde, 513 şahıs sorgulanırken, 324 aracın kontrol edildiği açıklandı. 31 araç sürücüsüne toplam 253 bin 435 TL trafik cezası kesilirken, 6 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Yapılan aramalarda 2 şahıstan 6 adet sentetik ecza hap ile daralı ağırlığı 0,70 gram olan uyuşturucu madde niteliğindeki yeşil renkli bitki kırıntısı ele geçirilirken, 1 şahsın üzerinde de 1 adet bıçak bulunduğu bildirildi. - MANİSA