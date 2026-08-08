Emrah Daşdemir cinayeti yeniden inceleniyor - Son Dakika
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Emrah Daşdemir cinayeti yeniden inceleniyor

Emrah Daşdemir cinayeti yeniden inceleniyor
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Ankara'da 2018'de tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir'in cinayeti için yeni inceleme başlatıldı.

Ankara'da 2018 yılında tüfekle öldürüldükten bir ay sonra cesedi kırsal alanda bulunan 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayeti işleyen suçlu veya suçluların yakalanması için yeniden inceleme başlatıldı.

2018 Ağustos ayında hakkında kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir'in cesedi, ihbardan 1 ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Tanımayacak halde bozulmuş olan cesedin Daşdemir'e ait olduğu ise birkaç ay sonra tespit edilmişti. Yürütülen çalışmalarda ise olayın fail ya da failleri bulunamamıştı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda ise cinayetin yeniden incelenmesi için harekete geçildi. Kızılcahamam İlçe Jandarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Komandolar ve AFAD ekiplerince Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen Kırköy kırsalında incelemeler gerçekleştirildi. Çalışmaların titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emrah Daşdemir cinayeti yeniden inceleniyor - Son Dakika

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