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Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika
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Endonezya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 28 Yaralı

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Endonezya\'da Tren Kazası: 3 Ölü, 28 Yaralı
05.01.2024 - 10:49,
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Endonezya'nın Batı Java eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması en az 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin başkenti Bandung'a bağlı Cicalengka'da yerel saatle 06.03'te iki tren çarpıştı. Bölgeye ambulans, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Demiryolu işletmecisi PT KAI'nin sözcüsü Ayen Hanepi ise çarpışan trenlerin 287 yolcunun bulunduğu Doğu Java'daki Surabaya'dan Bandung şehrine giden Turangga treni ve 191 yolcunun bulunduğu yerel bir banliyö hattı olduğunu aktardı. Batı Java Polisi Sözcüsü İbrahim Tompo ise banliyö trenindeki 3 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 28 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Tompo yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatılacağı aktarıldı. - JAKARTA

Kaynak: İHA
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