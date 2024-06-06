Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda Üst Üste 3 Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda Üst Üste 3 Patlama Meydana Geldi

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor. Yanardağda yerel saatle 01.30'da, 07.46'da ve 08.11'de art arda 3 patlama meydana geldiği belirtildi. Yanardağın lav, kül ve duman püskürttüğü aktarıldı. Bölge sakinleri ve turistlerin aktif kraterle en az 7 kilometrelik mesafeyi korumaları gerektiği vurgulandı.

06.06.2024 11:06
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda üst üste 3 patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda yerel saatle 01.30'da, 07.46'da ve 08.11'de art arda 3 patlama meydana geldiği belirtildi. Yanardağın lav, kül ve duman püskürttüğü aktarıldı. Bölge sakininin ve turistlerin aktif kraterle en az 7 kilometrelik mesafeyi korumaları gerektiği vurgulandı.

Yanardağdaki hareketlilik

Halmahera Adası'nın kuzeybatı kıyısında yer alan bin 325 metre yükseklikteki yanardağda son olarak 1 ve 4 Haziran'da patlama meydana gelmişti. Yanardağ, Mayıs ayından bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda Üst Üste 3 Patlama Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda Üst Üste 3 Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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