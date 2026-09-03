Endonezya'daki orman yangınlarının zehirli dumanı Malezya ve Filipinler'i etkiledi - Son Dakika
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Endonezya'daki orman yangınlarının zehirli dumanı Malezya ve Filipinler'i etkiledi

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Kalimantan'da 17 Ağustos'ta çıkan ve söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle Endonezya'nın büyük adaları dahil Malezya ve Filipinler zehirli duman altında kaldı. Hava kirliliği sağlıksız seviyeye ulaşırken Endonezya'da 50 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi, bazı kentlerde okullar kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi.

Endonezya'nın Kalimantan Adası'nda Ağustos ayında başlayan orman yangını sürüyor. Yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük adalarından bazılarını ve komşu Malezya ile Filipinler'i zehirli duman tabakası kapladı.

Endonezya'nın Malezya ve Brunei ile paylaştığı Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait kısmında (Kalimantan) 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını söndürülemiyor. Alevler hızla yayılarak tarları ve evleri küle çevirdi. Haftalardır devam eden yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük adalarından bazılarını yoğun ve zehirli bir duman tabakası kapladı. Birçok bölgede hava kirliliği endeksi "sağlıksız" seviyeye geriledi. Banjarbaru şehrindeki okullarda eğitime ara verildi. Endonezya Sağlık Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ayları arasında arazi ve orman yangınlarıyla bağlantılı olmak üzere 50 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini, binlerce kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Güneydoğu Asya'yı yoğun duman tabakası sardı

Zehirli duman komşu Malezya ve Filipinler'e de yayıldı. Borneo Adası'nın Malezya tarafındaki Sarawak'ın birçok bölgesinde hava kirliliği endeksi "sağlıksız" seviyeye geriledi. Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da Filipinler'in başkenti Manila'nın metropol bölgesindeki 7 hava izleme istasyonunda PM2.5 tehlikeli küçük partikül seviyesinin "sağlıksız seviyelerde" olduğunu belirtti. Metro Manila'nın en kalabalık bölgesi olan Quezon City'de tüm yüz yüze dersleri askıya alındı, okullarda ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçildi. Filipinler'in Merkez Luzon, Calabarzon, Mimaropa ve Orta Visayas gibi diğer bölgelerinde de hava kalitesi kötüleşti.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Uluslararası, Filipinler, Endonezya, 3. Sayfa, Malezya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'daki orman yangınlarının zehirli dumanı Malezya ve Filipinler'i etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'daki orman yangınlarının zehirli dumanı Malezya ve Filipinler'i etkiledi - Son Dakika
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