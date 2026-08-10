Enez\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Küçükevren köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultaniçe köyü istikametinden Enez istikametine giden O.Y. yönetimindeki 39 TF 775 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R.Y. yönetimindeki 22 BG 575 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada O.Y.'in kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.