Engellenen 2 Husi füzesinden düşen enkaz Riyad'da 4 kişiyi yaraladı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, engellenen 2 Husi füzesinden düşen enkaz parçaları nedeniyle Riyad'da 4 kişinin yaralandığını ve 15 konutta kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan 2 seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarının Riyad'da ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaydedilirken, 15 konutta ise kısmi hasar meydana geldiği aktarıldı. Önlenen saldırı sırasında ve sonrasında ilgili güvenlik prosedürlerinin uygulandığı vurgulandı.