Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler

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Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçil G. adlı kız çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi. Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı.

ENGELLİ ÇOBANI DAKİKALARCA DÖVDÜ

Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü. O anlar saldırganın arkadaşı tahmin edilen kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için jandarma inceleme başlattı.