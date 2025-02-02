Engelli Çocuğa Şiddet: Ebeveynler Gözaltında

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Engelli evlatlarına dehşeti yaşattıkları anlar kamerada: Anne ve baba gözaltında

Gebze'de engelli çocuğa şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı. Şiddet anları ise saniye kameralara yansıdı.

Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darp edildiği anlar yer aldı. Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'in gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.