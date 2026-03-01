Engelli Gence Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Logo

Engelli Gence Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti

Engelli Gence Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti
01.03.2026 03:08
Avcılar'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli gence otomobil çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Avcılar'da caddenin karşısına geçmeye çalışan engelli gence otomobil çarptı. Şahıs, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı

Olay, 01.00 sıralarında Avcılar, Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen 2003 doğumlu İbrahim Tekinışık'a seyir halinde olan bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Tekinışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır hasar alan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden engelli vatandaşın cansız bedeni ise otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Son Dakika 3. Sayfa Engelli Gence Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Engelli Gence Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti - Son Dakika
