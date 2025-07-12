Engelli Gençle Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Engelli Gençle Tartışma Kanlı Bitti

Engelli Gençle Tartışma Kanlı Bitti
12.07.2025 09:57
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Antalya'da alacak tartışmasında engelli genç, kendisine borcu olmadığını söyleyince silah ateş aldı.

Antalya'da bir kişi alacaklı olduğunu iddia ettiği engelli gençle çıkan tartışmada kendi silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6190 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan müstakil eve gelen Baran T.Ş. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi müstakil gecekonduda ikamet eden engelli ve tekerlekli sandalyede Özgür B.'den alacağı olduğunu söyledi. Özgür B.'nin kendisine borcu olmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada tekerlekli sandalyede bulunan genci ilk önce itekleyen Baran T.Ş. ardından yanında bulunan silahı çıkardı. Baran T.Ş.'nin elinde bulunan silahı almak isteyen Özgür B. ile ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada Özgür B, Baran T.Ş.'nin elinden aldığı silah ateş aldı.

Kendi silahı ile vuruldu

Namludan çıkan kurşunla sol elinden ve bacağından yaralanan Baran T. Ş. ve yanındaki arkadaşı hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edilirken. Ateşli silahla yaralanan Baran T.Ş. ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparak Özgür B.'nin elinden Swap izi örneği aldı. Ardından tekerlekli sandalyede bulunan genç polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engelli Gençle Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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