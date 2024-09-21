Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama - Son Dakika
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Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama

Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama

Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasının ardından çocuğun annesi, üvey babası ve yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına aldı. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21.09.2024 22:05
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Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D.'ye cinsel istismar iddiası sonrası annesi A.K., üvey babası S.K. ve yabancı uyruklu C.Z. tutuklandı. C.Z. nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, diğer iki sanık da çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle ciddi suçlamalarla yargılanacak.

Eskişehir'de Engelli Kıza Cinsel İstismar İddiası: Üç Kişi Tutuklandı

ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR

Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D. isimli kız çocuğuna, yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan C.Z. ile kızın annesi A.K. ve üvey babası S.K.'nin işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de Engelli Kıza Cinsel İstismar İddiası: Üç Kişi Tutuklandı

3'Ü DE TUTUKLANDI

P.D.'ye cinsel istismarda bulunan C.Z., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, P.D.'nin annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, P.D.'nin üvey babası S.K., mağdur P.D.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emin çetiner:
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