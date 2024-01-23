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Engelli olduğunu düşünerek yardım etti ama gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Engelli olduğunu düşünerek yardım etti ama gerçek bambaşka çıktı

Hatay'da bir engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın hırsızı engelli sanarak yardım ettiği anlar ve hırsızlık anı görülebiliyor.

Engelli olduğunu düşünerek yardım etti ama gerçek bambaşka çıktı
23.01.2024 - 22:48,
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Engelli olduğunu düşünerek yardım etti ama gerçek bambaşka çıktı

HATAY - Hatay'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir vatandaşın hırsızı engelli sanarak yardım ettiği anlar ve hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan engelli Süleyman Onat'a ait tekerlekli sandalye 20 Ocak tarihinde bir şahıs tarafından evinin önünden çalındı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından engelli aracını M.K. isimli şahsın çaldığı tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla 23 Ocak tarihinde yakalanan M.K. adli mercilere teslim edildi. Şahıstan ele geçirilen akülü sandalye, engelli sahibi Süleyman Onat'a teslim edildi. Akülü sandalyeyi teslim alan Onat, polis ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi. Öte yandan hırsızın akülü sandalyeyi çaldığı anlar ve yoldan geçen bir vatandaşın hırsıza sandalyeyi yola çıkarması için yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Hatay, Engelliler, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli olduğunu düşünerek yardım etti ama gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika


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