Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Cezai İşlem

Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Cezai İşlem

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sürücü, engelli rampasının önüne park ettiği aracı nedeniyle engelli vatandaşın kaldırıma çıkmasını engelledi. Yardım isteyen engelli vatandaşın ihbarı üzerine gelen trafik ekipleri, aracı kaldırırken sürücüye cezai işlem uyguladı. Salihli'de bulunan diğer engelli rampalarının da kontrol edildiği ve park edilen araçlara cezai işlem uygulandığı belirtildi.

18.07.2024 12:05
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Fiziksel engeli olan bireylerin ulaşımı için kaldırımlara yapılan rampalar kimi zaman önüne park edilen otomobiller nedeniyle kullanılamıyor. Manisa'nın Salihli ilçesinde duyarsız bir sürücünün aracını engelli rampası önüne park etmesi nedeniyle kaldırıma çıkamayan engelli vatandaş zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan engelli rampasının önüne bir sürücünün otomobilini park etmesi nedeniyle engelli vatandaş kaldırıma çıkamadı. Yolda kalan engelli vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen trafik ekipleri, aracı kaldırırken, araç sahibine ise bin 380 lira cezai işlem uygulandı. Duyarsız sürücü tarafından park edilen aracın, rampanın önünün kaldırılmasının ardından engelli vatandaş yoluna devam etti.

Öte yandan Salihli'de birçok noktada bulunan engelli rampalarının trafik ekipleri tarafından kontrol edildiği, park edilen araçlara cezai işlem uygulandığı vurgulanırken, engelli rampasına park edilen araç görüldüğünde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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