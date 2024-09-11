Engelli Rolüyle Marketten Hırsızlık

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Engelli rolü yapıp marketten ürün çalan hırsız kamerada

ANKARA - Ankara'da akülü sandalyeye binerek engelli rolü yapan bir kişinin, girdiği bir zincir marketten ürün çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mamak'taki bir zincir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak ürün çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.