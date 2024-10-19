Engelli Vatandaşa Köpek Saldırısı

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Engelli vatandaşın kümesine giren köpekler 10 tavuğu telef etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bedensel engeli Mehmet Salih Baykal isimli vatandaşın kümesine giren başıboş köpekler, 10 tavuğu telef etti.

Yüksekova'da son dönemlerde sayıları artan başıboş köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor. İlçeye bağlı Güngör Mahallesinde yaşayan Mehmet Salih Baykal isimli engelli vatandaşın bahçesine giren başıboş köpekler, kümesteki 10 tavuğu telef etti.

Sabah saatlerinde bahçeye inen Baykal ailesi, yaşanan manzara karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Başıboş köpekler nedeniyle çocuklarını okula göndermeye korktuklarını vurgulayan Mehmet Salih Baykal isimli vatandaş, "İki yıldır köpekler tavuklarıma zarar veriyor. Başıboş köpekler kümesime girerek, 10 tavuğumu telef etti. Yani her sene aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ben zaten yüzde 92 bedensel engelliyim. Bu halimle nasıl gelip tavukları kurtarırım. Artık yetkililer bir çare bulsunlar. Köpekler saldıracak diye artık çocuklarımızı okula göndermeye korkuyoruz. Maddi durumum zaten iyi değil. Birde böyle olayların olması bizi üzüyor. Bir çare bulunsun bu köpeklere" dedi.